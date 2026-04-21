猫がかかりやすい病気3選 猫も体調を崩し、病気にかかることがあります。猫に多い病気には、次のようなものがあります。 1.腎臓病 高齢になると腎臓の機能が低下し、腎不全のリスクが高まります。猫の死因の中で最も多いのが腎臓病です。 腎臓病の症状としては、初期の場合、多飲多尿やわずかな食欲の低下、体重減少が見られます。進行すると下痢や嘔吐などの消化器症状や貧血、さらに末期になると痙攣や尿毒