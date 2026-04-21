オープンモデルのAIシリーズ「Kimi」を展開する中国のAIスタートアップのMoonshot AIが、AIの動作精度を検証するツール「Kimi Vendor Verifier(KVV)」をオープンソースで公開しました。Kimi Vendor Verifierhttps://www.kimi.com/blog/kimi-vendor-verifierMoonshot AIは2026年4月21日にClaude Opus 4.6と同等の性能を誇るオープンモデルの「Kimi K2.6」を公開するなど、有力なモデルを作成しています。Claude Opus 4.6と同等性能