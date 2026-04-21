タウンライフ未来総合研究所（タウンライフ株式会社）は２１日、２４年４月から２６年４月までに自社運営の注文住宅マッチングサービス「タウンライフ家づくり」へ寄せられた有効問い合わせ１５万２１５３件の調査結果を発表した。注文住宅の希望階数は、２階建て９万３３５０件（６１.４%）、平屋４万７８７５件（３１.５%）、３階建て１万８８５件（７.２%）だった。これまで「平屋＝地方の高齢者向け」というイメージが先行