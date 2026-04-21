◆第３３回青葉賞・Ｇ２（４月２５日、東京競馬場・芝２４００メートル、２着馬まで日本ダービー・Ｇ１の優先出走権）＝４月２１日、栗東トレセンダービー３勝の名門厩舎が、トライアルに自信を持って送り込む。ブラックオリンピア（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父キタサンブラック）は、坂路を６２秒１―１５秒２で走り抜けた。５３０キロ台の雄大な馬体だが、重苦しさもなく軽い走りが印象的。見守った友道調教師は「以前はト