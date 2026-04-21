◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（２１日・長野）巨人の巨人の石塚裕惺内野手が５回に、先発・則本の代打で打席に立った。石塚はこの日は２軍戦に出場しており、急きょ昇格となった。これが今季、１軍初打席となった。０―１の５回。２死で先発・則本の代打で打席へ。結果は中日の先発・金丸から遊ゴロに打ち取られた・この日、１軍戦が行われる長野オリンピックスタジアムでの試合前練習中に、フリー打撃の打球が泉口の顔