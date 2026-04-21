日本列島の広い範囲で21日、中国などから飛来した黄砂が観測された。また、関東の水がめでは水不足でゴールデンウィークを目前に異変が起きている。山口、徳島、滋賀、鳥取、島根、京都で黄砂観測21日午前10時頃、島根県松江市内では 黄砂が飛来し、視界がぼんやりと霞んでいた。普段ならはっきり見える約20km先の出雲空港も今日は少しかすんで見える。21日は、山口、徳島、滋賀、鳥取、島根、京都の6府県で黄砂を観測。22日