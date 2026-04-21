「ＪＡＢＡ京都大会、三菱重工Ｗｅｓｔ２−４パナソニック」（２１日、マイネットスタジアム皇子山）今季をもって休部することが決まっているパナソニックが、接戦を制し白星発進した。先発の定本拓真投手（２５）は初回に先制点を献上。それでも味方が直後の攻撃で同点に追いついた。二回には先頭の久保田拓真捕手（２６）が一時勝ち越しのソロ。しかし、五回には同点に追いつかれた。同点の七回には１死満塁のピンチを迎え