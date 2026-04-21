フジテレビの佐久間みなみアナウンサー（28）らを輩出した芸能事務所「FIRSTAGENT」が、アナウンサーを目指す全国の高校生・大学生を対象に大型オーディションを行う。今回が5回目となる。同社には浅野温子（65）や池畑慎之介（73）ら140人を超えるタレントが所属している。アナウンサーもTBS時代に報道番組でメーンキャスターをつとめた後、アナウンススクール校長をつとめた吉川美代子（71）を筆頭に寺田理恵子（64）、吉