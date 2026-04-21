【北京＝東慶一郎、ハノイ＝竹内駿平】日本政府が防衛装備移転３原則と運用指針を改定したことについて、中国外務省報道官は２１日の記者会見で「深刻に懸念している」と述べ、「新型軍国主義に向かう無謀な行動を断固として防ぎ止める」と主張した。韓国外交省は２１日、「日本の防衛安全保障政策が地域の平和と安定に寄与する方向で行われることが望ましい」との立場を示した。日本と安全保障協力を深化させているフィリピ