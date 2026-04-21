21日の参議院内閣委員会でれいわ新選組の伊勢崎賢治議員が海外派遣の自衛官が業務上過失致死事故を起こした場合、国外犯処罰規定がない問題をとりあげた。【映像】伊勢崎議員「議員立法で作っちゃおうか」（発言の瞬間）伊勢崎議員は1992年から1993年にかけて、国連PKOでカンボジアに派遣された自衛隊員が、現地で職務中に計3件の交通事故を起こし、3件ともカンボジア人を死亡させていることを指摘し「刑事責任に問われたか？