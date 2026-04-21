斜面に突き刺さるようにとまる車。ほぼ垂直の状態で立ち木に引っ掛かり、ドアは開いたままです。乗っていた人の姿は見当たりません。事故があったのは、20日午後1時半前。愛媛・宇和島市で軽自動車がガードレールを突き破り、斜面に転落しました。警察によりますと、70代の男性と10代の女性が乗っていて、救急隊が到着する前に自力で脱出。その後、2人とも病院に運ばれました。いずれも軽いけがとみられるということです。