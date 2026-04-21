愛新覚羅ゆうはんによる『家も人生も浄化する！拭くだけ開運風水』（河出書房新社）が4月21日（火）に発売された。 【画像】拭くだけで家も人生も浄化する開運風水 清王朝の皇帝一族・愛新覚羅家の流れをくむ著者、愛新覚羅ゆうはん。新刊『家も人生も浄化する！拭くだけ開運風水』は、“拭くだけ”で始められる開運習慣を紹介する一冊。特別な道具や難しい知識はいっさい不要。玄関やキッチン、寝室など、身近な場所を