春に入ってから多く発生しているのが林野火災です。 【写真を見る】あっという間に燃え広がり... 今の時期多く発生する林野火災防止するには？ 火災の原因は？ 水を準備しても野焼きは危険！（山形） 大規模な山火事に発展することもある林野火災の原因や発生を防ぐために気を付けなければいけないことを取材しました。 立ち上る煙。ヘリコプターからも消火活動が行われています。先月２４日に東根市で起きた林野火災は