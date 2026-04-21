8月9日の平和祈念式典で「平和への誓い」を読み上げる被爆者代表の審査会が、長崎市で行われました。 今年は12人が応募していて、6月上旬に代表者が決まります。 （代表者選定審査会 調 漸 会長） 「厳しい世界情勢の中に今、置かれている。81回目の夏をいかにして迎えるかという大事な選考になる」 今年の「平和への誓い」には、80歳～96歳までの男女12人の応募がありました。 審査会では、有識者や被