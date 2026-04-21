全校そろっての初めての学校行事です。 この春開校した長与町の義務教育学校で、新1年生～9年生までが交流する歓迎集会が行われました。 上級生が待っている校舎まで、約1キロの距離を歩く長与町立高田学園の児童たち。 （1年生） 「(行き先は)さくら野校舎。9年生まで会う。まだまだ元気がある」 下級生と上級生が交流する歓迎集会です。 旧高田小学校と高田中学校が統合して、この春 誕生した「高