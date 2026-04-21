群馬県在住の30代女性・あおむしさんは、幼いころから母親に厳しく叱られてきた。もう2度と会えないあの人に、届けたいこの気持ち彼女が3歳のころの記憶も、空港で叱られているもので......。＜あおむしさんからのおたより＞まだ３歳だったころの思い出です。母とふたり、母の実家がある九州に帰省しました。母はとにかく厳しくて、私はいつも叱りつけられていました。その時も、歩くのが遅いとか、余所見をしていたとか、そんなこ