高市政権発足から21日で半年となります。高市首相は、「多くの国から信頼される国であり続けたい」と今後の決意を述べました。高市首相「多くの国から信頼され、また頼りにされる、そういう国であり続けたいと思っております」高市首相は就任後の半年間で、「外交力については、かなり歩みを進められた」と手応えを述べた上で、「一歩ずつ、国際社会の中で日本の存在感を高めていきたい」と強調しました。また、「女性初の総理大臣