◇プロ野球セ・リーグ DeNA-阪神(21日、横浜スタジアム)DeNAの牧秀悟選手が21日、28歳の誕生日を迎え、第2打席にバースデーアーチを放ちました。4月21日が誕生日の牧選手。この日の第1打席では、球場のファンからバースデーソングが贈られました。しかし、第1打席は惜しくもセカンドフライに倒れてしまいます。3点を追う3回、三森大貴選手が四球で出塁し、1アウト1塁の場面で牧選手が第2打席を迎えます。ここで才木浩人投手の151キ