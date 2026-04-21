タレントの堀ちえみ（５９）が、東京ＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）で行われたＭｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥのコンサートを楽しんだ様子をアップした。「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥのライブゼンジン未到とイミュータブル参戦。もうずーっと推してきたミセス」と大ファンだという。「やっと足を運ぶことができる、初のミセスライブはやはり…最高でした」と初めてライブを観戦し感激。「どの曲も素晴らしく気が良