落語家・月亭八方（78）が、21日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し、吉本新喜劇のやなぎ浩二（83）、島田一の介（74）と語り合い、吉本興業の現在の年齢順が明かされた。【動画】貴重かも…吉本興業の重鎮たちが年齢を語る新喜劇の最近の事情の話題で、最若手まで含めると座員数が140人ぐらいになると聞くと、八方は「そんだけ人数多かったら劇団員定年制をひかなあかんな」「吉本やめるわけやないで。NGK（に出る）の定