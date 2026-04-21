◆パ・リーグロッテ―オリックス（２１日・ＺＯＺＯマリン）ロッテ・石川慎吾外野手（３２）が「３番・ＤＨ」でスタメン出場。１―１の同点で迎えた５回無死一、二塁の第３打席、オリックス先発左腕の田嶋大から左中間に１号３ランを放った。１軍戦での本塁打は、２４年５月１８日の日本ハム戦（ＺＯＺＯ）以来、２年ぶり。価値のある一発で、先発のジャクソンを援護した。