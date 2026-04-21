11人組グローバルボーイズグループ・INI（池崎理人（※崎＝たつさき）、尾崎匠海、木村柾哉、後藤威尊、佐野雄大、許豊凡、高塚大夢（※高＝はしごだか）、田島将吾、西洸人、藤牧京介、松田迅）が21日、神奈川県内で行われた8thシングル「PULSE」リリース記念イベントを開催。腰痛のため一部活動を制限することを明かした【ライブ写真】MINIとの再会を喜ぶINIメンバーイベント直前、田島は腰痛のため当面の間、一部活動を制限