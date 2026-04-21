感染者が増加する「はしか」により、小学校が学年閉鎖となっています。東京・新宿区の教育委員会によりますと、区内の1つの小学校で2人以上の児童がはしかに感染していることがわかったため、4月20日から24日まで学年閉鎖にすることを決めたということです。はしかによる学年閉鎖は、都内では2026年になって初めてです。2026年に都内で確認された「はしか」の感染者は、21日時点で180人にのぼり、過去10年で最多となっています。