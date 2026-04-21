◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（２１日・長野）巨人・則本昂大投手（３５）が今季３度目の先発に臨み、５回１０安打１失点で降板。４回に先制点を与え、移籍後初勝利を逃した。２戦連続で大城卓三捕手とバッテリーを組み、９４球を投じた。プロ１４年目で初登板となった長野オリンピックスタジアムは気温１２度。序盤から強風も吹き荒れ、ベンチ内には季節外れのストーブも置かれた。５回での降板は移籍後最短となった。４