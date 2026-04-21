◇プロ野球DeNAー阪神(21日、横浜スタジアム)DeNAの橋本達弥投手が二度の押し出し四球を与えてしまいました。先発の深沢鳳介投手が5回1アウト1・2塁のピンチをつくると橋本投手が継投。そこから四球で満塁のピンチを作ると続く大山悠輔選手にも四球を与えて1点を献上。木浪聖也選手を空振り三振に打ち取るも、福島圭音選手に四球を与え追加点を奪われました。5回表を終え、2-5とDeNAが追いかける形となっています。