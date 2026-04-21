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【Evo Legends Live】 4月29日 開催予定 会場：CLUB CITTA’（神奈川・川崎） チケット抽選受付期間：4月18日12時～4月21日23時59分 結果発表開始日時：4月23日18時頃から順次 価格：全自由席 5,500円 ※1ドリンク付 世界最大級の格闘ゲーム大会「Evolution Championship Series（以下、EVO）」が4月29日に開催する、格闘ゲ&#