東京都では、子供の笑顔につながる、子供の目線に立った様々なアクションを展開する取組として、「こどもスマイルムーブメント」を展開している。このたび、ゴールデンウィークを迎えるにあたり、その取組の一環として、都や区市町村、こどもスマイルムーブメントの参画企業・団体が実施する、子供向けのイベントやコンテンツ等を紹介する特設ページ「東京都こどもの日スペシャル」を公開した。「こどもスマイルムーブメント」公式