4月22日（水）発売の『anan』2493号「ジャパンエンタメ」特集内で、KEY TO LIT・猪狩蒼弥さん、B＆ZAI・本郄克樹さん、西村拓哉さんにご登場いただいた「ジュニア開拓王」の記事を担当しました。自らのアイドル道を逞しく切り開く、3人が思い描く未来とは？毎回大きな話題を呼んでいる「ジュニア王」企画。腹筋王、美肌王、骨格王、初恋王、魅惑王、野性王に続く第7弾の称号は「開拓王」。戦略的な振る舞いとタフなマインド