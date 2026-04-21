ボートレース宮島のプレミアムG1「第27回マスターズチャンピオン」が、21日に開幕した。初日ドリーム戦は池田浩二（48＝愛知）が逃げ切り勝ち。中へこみで、4カド鋭発の中島孝平と1対1になる最悪の隊形を至高のターンでしのいだ。「ギリギリだったけどエンジンがいいからね。違和感はないし申し分ない。最近の3節では一番いい」と、57号機に対して1走目としては満点に近い評価を下した。「ベースは近いけどペラが少し季節