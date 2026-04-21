人気ゲーム『スーパーマリオ』シリーズの新作アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（24日公開）の日本語プレミアム試写が21日、都内で行われ、マリオの生みの親で、本作の共同プロデューサーである宮本茂氏がサプライズで登壇した。【集合ショット】豪華すぎる！大集結した西野七瀬＆チョコプラ＆宮野真守らこの日は、アンバサダーの西野七瀬、チョコレートプラネット、HIKAKIN、日本語声優キャストの宮野