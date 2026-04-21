◇セ・リーグ阪神―DeNA（2026年4月21日横浜）10試合ぶりスタメン出場となった阪神・福島圭音外野手（24）が記念すべきプロ初打点を挙げた。5回2死満塁で2番手・橋本に対して、フルカウントから四球を選び、チームに5点目をもたらした。福島にとってはプロ31打席目での打点。初回にプロ10本目の安打となる中前打から坂本とのエンドランで生還。持ち前のスピードを発揮していたが、待望の打点もゲット。ガッツマンがまた