ボートレース宮島のプレミアムG1「第27回マスターズチャンピン」が幕を開けた。開幕戦は3コースから握って攻めた中沢和志（49＝埼玉）が、1周2マークで逃げを狙った湯川浩司を鋭く差しかわした。6Rは2着で、唯一の2走2連対と奮闘。しかも1号艇ではなく3、4号艇で存在感を示す価値ある結果だった。「良かったです。もらったときよりも手前に寄せられた。伸びは落ちたけどレースがしやすくなったね」伸び型からバランス型に