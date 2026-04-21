２１日午前９時５０分頃、岩手県紫波町山屋の山林で行方不明者を捜索していた男性警察官（５６）がクマに顔や太ももなどをかまれて重傷を負った。病院に運ばれたが、意識はあるという。襲われた現場から数十メートル離れた場所では、成人女性１人の遺体も見つかった。県警紫波署は、女性がクマに襲われた可能性があるとみて身元の確認を進めている。発表によると、２１日朝から警察官や地元猟友会メンバーら約１０人が行方不明