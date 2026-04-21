フジテレビは21日、都内の同局で「海外共同製作プロジェクト発表会＆10月期連続ドラマ制作発表」を行った。「FUJI FUTURE UPDATE」第5弾として、グローバルプロジェクトを行う。その中で、10月期連続ドラマ「KiDnap GAME」（全11話）がフジ系のほか18の国と地域で放送、配信されることが決定した。対象地域は今後さらに拡大予定。物語は東京や韓国・ソウルなどアジア7都市で同時発生した誘拐事件を巡る、命懸けのゲーム。海外スタ
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