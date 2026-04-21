喜多方ラーメンをはじめとするご当地グルメや、豊かな山海の幸に恵まれた福島県には、地元で親しまれてきたローカルチェーンが数多く存在しています。ご当地ならではの一軒を、旅の途中で楽しんでみたいと感じる人もいるのではないでしょうか。All About ニュース編集部では、2026年3月25日、全国20〜60代の男女250人を対象に、ローカルチェーンに関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたいと思う「福島県の