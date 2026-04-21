中国メディアの観察者網は21日、「中国の日本向け中間材料の輸出量が9割減」とする記事を掲載した。ブルームバーグやロイターなどの報道として伝えたところによると、3月の中国の日本向けレアアース（希土類）磁石や材料の輸出量が大幅に減少し、米国向けレアアース磁石の輸出量も5カ月連続で減少した。中国税関総署が20日公表したデー‌タによると、3月のレアアース磁石の輸出量は前年同月比1．6％減の5238トンで、前月比で