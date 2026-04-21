中国で第1四半期（1-3月）に世界最大のクリーンエネルギー回廊が順調に稼働し、長江の水供給安全、航行安全、エネルギー安全、生態系安全を保障するための強固な防壁を築いたことが中国長江三峡集団への取材で分かった。光明日報が伝えた。世界最大のクリーンエネルギー回廊は、長江にある烏東徳、白鶴灘、渓洛渡、向家壩、三峡、葛洲壩の六つの大型水力発電所で構成され、総設備容量は7169万5000キロワット（kW）に達