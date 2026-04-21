米アップル社は4月20日、最高経営責任者（CEO）のティム・クック氏が退任すると発表しました。後任CEOには、ハードウェアエンジニアリング担当シニアバイスプレジデントのジョン・ターナス氏が9月1日付で就任するとのことです。アップル社は、この人事異動は取締役会の全会一致で承認されたもので、慎重に検討した結果であると表明しました。ティム・クック氏は1998年にアップル社に入社し、2011年にCEOに就任しました。CEOを務め