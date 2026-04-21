お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢さんは4月20日、自身のX（旧Twitter）を更新。街中での思わぬ遭遇を報告しました。【写真】スリムクラブ真栄田＆出川＆ホリケンのスリーショット「みんなめっちゃいい顔してる！」真栄田さんは「東京って凄いですね。歩いてたら、出川さんとホリケンさんがいらっしゃいました」とつづり、1枚の写真を公開。お笑いタレントの出川哲朗さん、お笑いトリオ・ネプチューンのホリケンこと堀内健さん