ファッションブランド「AS KNOW AS plus（アズノゥアズ プラス）」は、4月中旬から、人気アニメ『トムとジェリー』とコラボレーションしたアイテムを、全国の店舗や「ZOZOTOWN」などで発売している。【写真】キュートなアクリルキーホルダー付き！コラボTシャツの詳細■ユニセックス仕様で用意今回発売された「アクリルキーホルダー付 トムとジェリーTシャツ」は、キュートなコラボTシャツとアクリルキーホルダーがセットに