INIの田島将吾が腰痛の治療のため一部活動を制限することが、4月21日（火）にLAPONE ENTERTAINMENTから発表された。活動再開の時期は、医師の判断を踏まえ、慎重に検討のうえ、改めて発表されるという。【写真】腰痛を感じさせない今朝のINIの様子■ファンから心配の声以前から腰痛があり、定期的な検査と治療を受けていたが、先日再び痛みを感じ、医師の診察を受けたという田島。同社は公式サイトを通じて「本日の活動に