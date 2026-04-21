京都府南丹市の安達結希君（11）の遺体が⾒つかり、死体遺棄容疑で逮捕された養父の安達優季（ゆうき）容疑者（37）が殺害したと供述している事件。優季容疑者は結希君が失踪した直後から、心配する家族を装っていたが、その“手順”を間違い、かえって捜査の目を自分に向けさせるミスを犯していた。容疑者逮捕からまもなく１週間を迎える。 【画像】「一言でいうとフツウ」友人たちと塀に腰掛ける安達容疑者の青春時代の写