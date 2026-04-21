２７日に始まるＮＰＴ＝核拡散防止条約再検討会議を前に、知事と広島市の松井市長が意気込みを語りました。 ＮＰＴ再検討会議はニューヨークの国連本部で２７日から来月２２日まで開かれます。 松井市長は来月１日のＮＧＯセッションで演説し、市民の声を元に核軍縮を求めていくということです。 広島市 松井一実市長「ＮＰＴ体制の維持と強化が重要と訴えるとともに、加盟国への核軍縮の努力の交渉、努力を要請