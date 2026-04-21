21日、中国電力は、中東情勢の緊迫化により原油などの主要輸送ルートであるホルムズ海峡が事実上封鎖され影響が懸念される中、石油やＬＮＧ（液化天然ガス）などの燃料について、今年度分の必要量はすでに確保しており、調達面で大きな影響は出ていないと発表しました。 中国電力によりますと、ＬＮＧや石炭については、長期契約を中心に調達しており、２０２６年度分の燃料の大部分を確保済みだということです。 中東情