特集は、大型連休を前に県内のおすすめスポットを紹介します。駅そのものを観光地にとリニューアルしたJR霧島神宮駅は、周辺も魅力たっぷりのエリアとなっています。新しいスポットが誕生し、変化を続ける霧島神宮駅周辺を取材しました。（詳しくは動画をご覧ください）