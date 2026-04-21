大分県日田市の商業施設で2024年6月、当時84歳の女性を殺害した罪に問われている男の控訴審で、福岡高裁は21日控訴を棄却し懲役22年の一審判決を支持しました。 【写真を見る】二審も懲役22年「何者かが刺して逃げ、ナイフ拾った」57歳男の主張棄却84歳女性刺殺事件大分・日田市 殺人と銃刀法違反の罪で実刑判決を受けたのは、日田市の無職・白土正博被告（57）です。 白土被告は2024年6月、イオン日田店の店内で当時84歳の