Creepy Nutsが、世界最大級の音楽フェス『Coachella Valley Music and Arts Festival 2026』を皮切りにスタートした自身初の北米ツアーを開催。4月19日のメキシコ・PABELLON OESTE公演をもってツアーファイナルを迎え、全公演を完走した。【写真】熱い！『Coachella 2026』Creepy Nutsのライブ写真がたっぷりツアーの幕開けとなった『Coachella 2026』では、2週連続でGobiステージのクロージングアクト（トリ）を担当。初週と