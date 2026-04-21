ボートレース宮島のプレミアムG1「第27回マスターズチャンピン」が開幕した。4年前の覇者で地元開催に燃える上平真二（52＝広島）が水陸両面で魅せた。まずはオープニングセレモニー。選手代表あいさつを舞台俳優ばりのスピーチで盛り上げると、レースでは9R、全速戦を連発し、1周2マーク鮮やかな逆転劇で白星ゲット。赤ヘル戦士が赤カポックで気を吐いた。「前検が重かったので回す方向で調整して、まあまあですかね。握っ