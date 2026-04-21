【エルサレム＝福島利之】レバノン南部のキリスト教住民の村でイスラエル軍兵士がキリスト像を壊す画像が出回り、物議を醸している。軍は２０日、画像が兵士のものと認めた。画像には、地面に上下逆さまに引き倒されたキリスト像を、兵士がハンマーでたたき壊す場面が映されている。画像はＳＮＳで拡散し、欧米やキリスト教団体から非難の声が上がった。イスラエル軍は２０日、「兵士の行為は部隊に求められる価値観と相いれ