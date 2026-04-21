◇プロ野球 セ・リーグ 巨人-中日(21日、長野)中日の金丸夢斗投手がプロ初ヒットを放ちました。この日先発した金丸投手は4回の攻撃、2アウト1塁で打席へ入りました。ここで巨人先発・則本昂大投手が投じた外角のストレートを打つと、打球はサード前へぼてぼての当たりに。これをサードが前へ出て処理するも、金丸投手が1塁へ懸命に走りセーフに。記念のプロ初ヒットとなっています。プロ2年目の金丸投手は、試合前時点で通算34打席